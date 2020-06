Veertig militairen Oirschot ziek thuis. Tot nu toe geen corona

OIRSCHOT - Het goede nieuws: tot nu toe is geen enkele militair van de kazerne in Oirschot positief op corona getest. Het slechte nieuws: van de ruim 100 man/vrouw sterke opleidingseenheid School Zuid zijn er veertig ziek.

Toen donderdagochtend tientallen militairen in opleiding zich met ziekteverschijnselen meldden, werd direct aan de noodrem getrokken, vertelt majoor Tjip Prins van de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninck-kazerne. De complete eenheid werd naar huis gestuurd, waar de mensen nu in quarantaine verblijven. ,,Tot nu toe zijn er gelukkig nog geen coronabesmettingen geconstateerd", zegt de woordvoerder. ,,Laten we hopen dat het met een sisser afloopt en dat het slechts om een verkoudheid gaat, waarbij één persoon de rest heeft aangestoken.”

Er blijft een kleine kans dat er wel mensen besmet zijn met het virus, aldus Prins. De uitslag van de zes laatste tests verwacht hij uiterlijk zaterdag. De overige zestig thuiszittende militairen worden volgens Prins -conform de richtlijn van de GGD- niet getest, zolang zij geen ziekteverschijnselen vertonen.

‘Stap te ver’

Het uit voorzorg laten testen van álle militairen en burgerpersoneel op de legerplaats -ruim 3000 personen- is volgens Prins sowieso ‘een stap te ver'. De opleidingseenheid heeft weinig contact met de andere militairen op de basis, zegt hij. ,,Ze zijn gelegerd in eigen gebouwen -wel met meerderen op één kamer- en maken gebruik van een eigen kantine. Ze doen ook geen gezamenlijke oefeningen met de rest. Daardoor is het ook redelijk eenvoudig om alle contacten in kaart te brengen.”

Ook de legerplaats heeft in maart maatregelen tegen verspreiding van het virus getroffen. Normaliter zijn in elke kamer maximaal vier mensen gelegerd. Dat is nu gehalveerd. Waar mogelijk worden kamers nog maar door één persoon bezet. ,,We hebben hiervoor ruim voldoende capaciteit; momenteel is nog niet de helft van het aantal mensen aanwezig. Vanaf de uitbraak zijn ook wij zoveel mogelijk gaan thuiswerken, hoewel dat lastig is voor militairen. Onze mensen werken één of twee dagen op de kazerne en zitten de rest van de week thuis. Overigens hebben we in Oirschot relatief weinig binnenslapers; de meesten gaan 's avonds naar huis om bij moeders aan te schuiven.”

Mondkapjes