Klompjes uit de printer in Sint-Oedenrode

7 april SINT-OEDENRODE - De aparte ruimte die Eric van de Hurk heeft ingericht in de Gasthuishoeve in Sint-Oedenrode voor het machinaal vervaardigen van ouderwetse klompen, is dit weekend geopend. ,,Hier vind je alles rond de klomp.”