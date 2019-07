Verbazing bij Koreanen over koeien in de natuur: net als in de film

Terwijl rundveehouder Leon Moonen een stuk of twaalf Koreaanse gasten met zijn antieke huifkar bij het Vressels Bos in Nijnsel afzet, haalt hij een paar stokken uit de laadruimte. ,,Voor de zekerheid”, benadrukt hij. ,,Deze Schotse hooglanders zijn heel makkelijk, ze doen geen vlieg kwaad. Maar ze hebben wel net een kalfje van twee weken oud. En dan kan moeder ineens fel reageren als er een groep mensen tussen haar en haar kalf in komt te staan. Daar ben ik heel alert op.” De langharige runderen met statige hoorns vinden het Koreaanse bezoek echter vooral erg interessant. En dat is wederzijds. ,,Al het vee in Korea staat in stallen", vertelt professor Inho Hwang van de Chonbuk National University. ,,Het is maar een klein schiereiland. Er zijn weliswaar veel bergen, maar die zijn te steil om dieren te houden. Dit zien we alleen in films.”