Verdraagzaamheid is het thema van Oogstdankfeest in Nijnsel

De eucharistieviering vindt plaats in de ‘groene kathedraal’, een weide omzoomd door hoge eikenbomen. Er is plek voor ruim zeshonderd gelovigen die God danken voor de gaven van het afgelopen jaar. Maar die ook begrijpen dat alleen verdraagzaamheid problemen kan oplossen.

Namens ZLTO De Meierij legt Ad Donkers uit waarom de organisatie voor dit thema koos. ,,We snappen allemaal dat de boeren protesteren tegen het stikstofbeleid van de regering. Maar het protest moet niet te hard worden. Er dient overleg te komen tussen de partijen. Als alle partijen een beetje toegeven, elkaar beter verdragen, dan pas komen er oplossingen. Al onze leden uit de hele regio zijn welkom: van Schijndel tot Keldonk, van Rooi tot Nuenen.”

Opbrengst collecte voor pater Pushpa in India

De opbrengst van de collecte is voor de landgenoten van pater Pushpa. In ruim tien jaar bouwde de Indiase pater een band op met Nijnsel en ging in meerdere oogstdankvieringen voor. Vorig jaar werd Pushpa teruggeroepen naar zijn geboorteland. Daar startte hij kleinschalige waterprojecten om overtollig water uit natte periodes te gebruiken tijdens droogte.

Na de eucharistieviering is er volop bedrijvigheid en in en rond Hoeve Strobol. Werkzaamheden die vroeger verspreid lagen over enkele maanden, worden nu op één dag gedaan. De rijpe rogge vraagt erom gemaaid te worden, de dorskast en de graanmolen komen uit de schuur en er ligt hout klaar om de bakoven te stoken. Menig bezoeker kan met een vers gebakken brood naar huis.

Bert Verbakel, eigenaar van Hoeve Strobol: ,,Deze keer trekt een Case-tractor uit 1929 - gebouwd in Amerika - de vleugelmaaimachine over de roggeakker. Deze zeldzame tractor is gerestaureerd in oude stijl evenals de vleugelmaaimachine uit 1923. Dit is het enige exemplaar in Nederland en afkomstig van fabrikant Lanz uit Duitsland. Deze graanmaaimachine is de voorloper van de zelfbinder, dus hier moeten de garven nog wel tot een bundel gebonden worden. Daar kunnen kinderen mooi bij helpen. Wij, of hun grootouders, leren hen hoe de knoop om de garve gelegd wordt om ze daarna ‘op stuik’ te laten drogen.”

Bedoeld om herinneringen op te halen

De zaagfabriek werkt en de wever, de drukker en de klompenmaker tonen hun oude ambacht. Er is uitleg over de stoommachine en uit diverse hoeken klinkt nostalgische muziek. Verbakel: ,,Dit oogstfeest is bedoeld om herinneringen op te halen en om de jeugd vroegere tijden te laten zien. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf een haktol draaien, hun eigen springtouw slaan via de mobiele touwslagerij of spelletjes doen die opa en oma vroeger deden. IJsjes hebben we bewust niet. We gaan terug in de tijd, ijsjes waren er vroeger ook niet. En precies als vroeger vragen we ook geen entreegeld.”

De openluchtviering is zondag 7 augustus om 10.00 uur aan de Strobolse Heidesteeg 10a. Bij slecht weer is de viering in de Nijnselse kerk.