Verdriet en gemis van corona-slachtoffers delen in Sint-Oedenrode: ‘Het was heftig en eenzaam’

SINT-OEDENRODE - De coronagolf maakte ook in Sint-Oedenrode veel slachtoffers. Om dit verdriet en gemis te delen met elkaar is er een herdenking.

De emotie klinkt door in de stemmen van Nelleke van Heeswijk, Patty Buiting en Jeroen van de Meulengraaf. Zij verloren hun vaders en moeder tijdens de eerste uitbraak en moesten afscheid nemen zonder directe steun van anderen. Zonder knuffel of omhelzing van vrienden en familie.

Van Heeswijk: ,,Niemand durfde dichtbij te komen. Ik weet dat er langs de route massa’s mensen stonden om mijn broer en mij te troosten. Maar ik kon ze niet vastpakken, we zaten in een praktisch lege kerk om afscheid te nemen van mijn vader, koster Rien. Dat was heftig en eenzaam.”

Quote In Sint-Oedenrode zijn ongeveer tachtig mensen overleden aan corona Rini Braat, Werkgroep Avond van het Licht Binnen enkele weken verloor Buiting haar beide ouders aan Covid-19. ,,Mensen namen afscheid achter het raam. Ze stonden in rijen langs de route, ik hoorde het applaus en maar het drong niet door.” De rouwtocht werd gefilmd en terugkijken was emotioneel. ,,Maar de film toonde ook het verdriet van anderen. Het klinkt bizar, maar delen van verdriet doet je goed. Door de toegestroomde mensenmassa zagen we dat onze ouders ertoe deden voor anderen en dat helpt ons om het gemis te verwerken.”

Dat benadrukt ook uitvaartverzorgster Wilma van Casteren: ,,Vrienden en familie wilden oprecht troosten, hun medeleven tonen. Maar ze waren door de maatregelen onmachtig om dit nabij te doen.”

Grote behoefte aan bijeenkomst

Jeroen van de Meulengraaf verloor zijn vader binnen enkele dagen. ,,De angst voor besmetting was groot. Verpakt in beschermende kleding moesten we ook in de laatste dagen afstand houden.” Van de Meulengraaf vroeg al eerder aandacht voor een gezamenlijke herdenkingsbijeenkomst. Hij nam zitting in de werkgroep ‘Avond van het Licht’, want voor hem is dit de eerste bijeenkomst die ook voor zijn vader is.

Rini Braat, namens de werkgroep, weet het zeker. ,,Er is grote behoefte aan zo’n gezamenlijke herdenking. In Rooi zijn ongeveer tachtig mensen overleden aan corona. Bijna iedereen heeft hiermee te maken gehad. Waren het geen familie of vrienden die overleden, dan was het wel iemand uit de straat of uit de wijk. Daarom is deze bijeenkomst geen religieuze dienst, maar is deze bedoeld voor ieder die zich betrokken voelt. Ook voor nabestaanden van overledenen die niet door corona gestorven zijn.”

Tijdens de bijeenkomst in de Martinuskerk, die op 30 oktober om 19.00 uur wordt gehouden, vertellen Van Heeswijk en Buiting over hun gevoelens en hun verwerking. Ook burgemeester Kees van Rooij en de kerkelijke organisaties spreken de mensen toe. Huisarts Angela van Uden stond in de frontlinie en zij vertelt over de zorg die op de schouders lag van artsen en verplegers.

Kaars meegeven aan bezoekers

Na de herdenking krijgen bezoekers een kaars om op het graf te zetten of mee naar huis te nemen, ook degene die na de bijeenkomst aansluiten. Bij de Calvarieberg staat een monument voor overledenen die geen grafsteen op het Martinuskerkhof hebben. Braat: ,,Het kerkhof is stemmig verlicht. Licht heeft een sterke symbolische waarde en geeft hoop en zicht in duisternis.”

Na de bijeenkomst kunnen nabestaanden hun gevoelens delen bij rouwcentrum Kuis.