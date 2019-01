Verhoudingen nog op scherp in Son

Nieuwe aanpak van ’t Pluimke in Best

9 januari BEST - Wanneer je als persoon of instelling in Best lange tijd onbezoldigd actief bent op diverse gebieden en daar een aanzienlijk deel van de tijd aan besteedt maak je grote kans om genomineerd te worden voor ’t Pluimke. Op 19 januari wordt deze onderscheiding voor de 24e keer uitgereikt.