Verhuizing BestWijzer toch weer op politieke agenda in Best

Zendmast Best mag verhuizen

10:33 BEST - Telecombedrijf Libertel mag een zendmast in de nieuwe wijk Steegsche Velden in Best verplaatsen, ondanks bezwaren van toekomstige bewoners. De onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Best adviseert het college van B en W om de verleende vergunning ervoor niet in te trekken.