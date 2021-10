Verkeersproblemen in Sonse Hendrik Veenemanstraat: ‘Vrachtverkeer maakt ons ’s ochtends om 6 uur al wakker’

SON EN BREUGEL - Herrie van vrachtwagens, te hard rijdend verkeer, geparkeerde auto’s half op het trottoir of in de berm en een levensgevaarlijke fietsoversteekplaats. Allemaal gevaarlijke situaties die bewoners van de Hendrik Veenemanstraat in Son en Breugel benoemden tijdens de brainstormavond georganiseerd door de lokale politieke partij ‘Voor U!’

Voor U! werd door Ton Nagtzaam, bewoner van de Hendrik Veenemanstraat, gevraagd of er niet iets aan de verkeerssituatie in zijn straat gedaan kon worden. Bewoners van deze straat zijn al meer dan tien jaar in conclaaf met de gemeente over de problemen in hun straat. Tot nu toe zonder resultaat. Nog steeds te hard rijdend verkeer, nog steeds te veel verkeer door de straat, nog steeds onveilige situaties doordat auto’s elkaar inhalen, nog steeds een levensgevaarlijk fietsersoversteek en nog steeds veel herrie omdat er veel vrachtverkeer door de straat rijdt. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. De opmerking ‘Ik hoef de wekker al niet eens meer te zetten, want het vrachtverkeer maakt me vanaf 6 uur in de ochtend al wakker’ werd herkend door menig straatbewoner met daarbij direct de opmerking ‘We hebben toch recht op onze nachtrust tot 7 uur in de ochtend?’

Kleine aanpassingen

De buurt heeft inmiddels al met drie verschillende wethouders van doen gehad. Een paar kleine aanpassingen zijn gedaan, maar zonder resultaat vinden de 25 aanwezigen in De Bongerd. De aanwezigen waren overigens niet allemaal woonachtig in de Hendrik Veenemanstraat. Zo was de Kanaalstraat ook goed vertegenwoordigd die vergelijkbare problemen hebben in hun straat.

Voor U! laat het dan ook niet bij deze ene brainstormsessie. De Hendrik Veenemanstraat is een pilot, maar het liefst wil de partij met afgevaardigden van alle straten in gesprek. De Kanaalstraat, waar mensen eerder al spraken over dat ze wonen aan een racebaan, komen dus nog aan bod. Opgemerkt werd dat men op moet passen dat een oplossing in de ene straat een probleem kan worden in een andere straat een eindje verderop: ,,Eerlijk is eerlijk, iedereen zit hier voor zijn eigen belang, maar het totaalplaatje moeten we ook voor ogen houden.”

Oplossingen

Er werd niet alleen naar problemen gevraagd, maar Voor U! wilde ook graag mogelijke oplossingen horen. En die werden genoemd. Naast geijkte oplossingen als flitspalen, bekeuren en een herinrichting van de straat kwam ook de optie om van de Hendrik Veenemanstraat een eenrichtingsstraat te maken, zou een dikkere ondergrond van het wegdek de verzakkingen tegen kunnen gaan wat mede een oorzaak is van de herrie van de vrachtwagens en zou een autoluw centrum het niet-bestemmingsverkeer ontmoedigen.

Het hele scala aan genoemde oplossingen wordt uitgewerkt waarna de raadsleden Marianne van der Putte en Helga Helders het als voorstel meenemen naar de gemeenteraad.