Verkiezingsdebat Son knettert heel even: ‘We gaan verder, voordat jullie elkaar in de haren vliegen’

SON EN BREUGEL - Het laatste verkiezingsdebat met alle acht lijsttrekkers in Son en Breugel begon gezapig, totdat de verhoudingen alsnog even op scherp kwamen te staan. Met name Helga Helders van het nieuwe Voor U en Joris van Dam van PvdA/GroenLinks clashten behoorlijk. Over de omstreden bomenkap in de bossen van Son werd met geen woord gerept.

Het debat kwam dinsdagavond in een redelijk gevuld Vestzaktheater moeizaam op gang. Wellicht omdat de verkiezingsprogramma’s weinig van elkaar verschillen en een echt groot thema ontbreekt.

Elkaar niet te hard aanpakken

Heel simpel gezegd: over heel veel dingen zijn de acht Sonse partijen het gewoon eens. Bovendien voelt een aantal partijen er wel iets om te werken aan een raadsbrede coalitie, waarbij alle partijen worden betrokken. Het helpt dan niet niet elkaar en plein public te hard aan te pakken.

Debatleiders Jan Achttienribbe en Lucie van de Wier van Son en Breugel Radio wierpen stellingen op, waarop telkens twee van de acht lijsttrekkers mochten reageren. Monique van Zwieten (D66) was daarbij afwezig omdat ze jarig was en liet zich vervangen door partijgenoot Flip Verhagen. Het ging kabbelend over vergroening van de dorpskernen, de aanpak van de verkeersveiligheid in het centrum van Son, hoogbouw en duurzaamheidsmaatregelen.

Oren te veel naar burgers laten hangen

Pas toen burgerparticipatie ter sprake kwamen, knetterde het even. Met name Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) kon zijn ergernis jegens het nieuwe Voor U van Helga Helders niet verbergen. Die partij, afgesplitst van coalitiepartij Dorpsvisie, kreeg het verwijt geen eigen standpunten te hebben. Ze zou de oren te veel naar een kleine groep burgers laten hangen.

Helders legde uit hoe Voor U werkt: de partij organiseert inspraakavonden voor burgers als er ergens in een buurt iets speelt. De mensen die daar dan op af komen of via sociale media reageren, bepalen bij meerderheid welk standpunt de partij hierover inneemt.

Quote Uw standpunt wordt bepaald door mensen die toevallig tijdens zo’n avond komen opdagen. Als je op Voor U stemt, dan weet je niet wat je krijgt Joris van Dam , Lijsttrekker PvdA/GroenLinks Son

Weinig democratisch en niet goed voor het algemeen belang, vond Van Dam. ,,Uw standpunt wordt bepaald door mensen die toevallig tijdens zo’n avond komen opdagen, omdat ze toevallig op dat moment tijd en zin hadden om te komen. Als je op Voor U stemt, dan weet je niet wat je krijgt.”

Liever kerncentrales dan windmolens

Later op de avond kwam het nog eens tot een confrontatie tussen Van Dam en Helders toen het ging over de energietransitie. De voorman van PvdA/GroenLinks is voorstander van enkele windmolens op Sons grondgebied. Hij verbaasde zich erover dat Voor U liever voor gasgestookte centrales en kerncentrales kiest om in de energiebehoefte te voorzien.

Toen de twee ook nog gingen soebatten over hoe duurzaam toekomstig kernafval of afgebroken windmolens kunnen worden verwerkt, kwam oud-Tweede Kamerlid Achttienribbe tussenbeide. ,,Jongens, we gaan verder voordat jullie elkaar echt in de haren vliegen.”

‘Moeten we het echt over de bossen hebben?’

Aan het einde van de avond werd het publiek nog in de gelegenheid gesteld om een vraag te stellen. ,,De bossen", werd er geopperd. ,,Moeten we het daar over hebben?”, vroeg presentator Achttienribbe zich af. Het leidde enkel tot wat hoongelach in het publiek. Over de bossen ging het deze keer niet.