Verrassing: 45 ‘krutjes onder de riem’ in Son en Breugel voor mensen die het even nodig hebben

Polen die rolmodel­len zijn geworden; expo in Best over ‘de andere kant van de arbeidsmi­grant’

BEST - Vooroordelen over arbeidsmigranten zijn er te over, maar waar zijn ze op gebaseerd? De fototentoonstelling ‘Kennen we elkaar?’ in Best laat negen Poolse arbeidsmigranten zien tijdens hun werk en vrije tijd. De reacties zijn positief.

23 februari