Verwarring over heldenhond die IS-leider opspoorde: Is het Conan uit Best of niet?

BEST - Het was me de week wel voor de vermeende heldenhond uit Best. Nadat de eigenaar van DACH Police-Dogs and Services de herdershond meende te herkennen die volgens Trump een IS-leider in het nauw dreef, kwam een heuse mediastorm op gang die dit weekend een hoogtepunt bereikte. Want klopt het heldenverhaal van de Brabantse reu wel?

Conan, de Mechelse herder die IS-leider Al-Baghdadi opspoorde in een tunnel in Noord-Syrië, was niet van de buis te slaan de afgelopen dagen. Alle kranten en journaals wereldwijd besteedden aandacht aan het wonderlijke verhaal van de in Best getrainde hond. Maar daar bleef het niet bij: Het televisieprogramma Even Tot Hier van cabaretiers Jeroen Woe en Niels van der Laan presenteerde zaterdagavond een musical over de heldenhond. Vrij geïnterpreteerd naar The Lion King bracht het programma een ode aan het levensverhaal van de Brabantse hond. Ruim 1,1 miljoen kijkers zagen hoe Conan werd gekroond tot ‘koning van de dieren'.

Lees ook In Best getrainde ‘IS-hond’ Conan krijgt heldenontvangst bij Trump Lees meer

Arjen Lubach blikte in Zondag Met Lubach op geheel eigen wijze terug op de mediastorm van de afgelopen week. De satiricus trekt het verhaal over de held uit Best in twijfel. Want hoewel Donald Trump het in zijn fameuze Tweet heeft over ‘de mannetjeshond Conan’ en ook de eigenaar van het trainingscentrum direct het ‘mannetje’ herkende dat hij vijf jaar geleden trainde, mist er iets essentieels. Op de foto is niks te zien dat op de mannelijkheid van de hond zou duiden. Of zoals Lubach het verwoordt: ,,Volgens mij heeft deze hond geen piemeltje.”

Ruim een miljoen kijkers zagen hoe Lubach zondagavond op primetime televisie inzoomde op de edele delen van de herdershond. Om voor eens en altijd duidelijkheid te krijgen diende de presentator een ‘officiële motie’ in bij het Witte Huis. ,,De satiricus, constaterende dat er veel te veel verwarring is over de hond, en wij gewoon stoer willen doen dat hij uit Brabant komt, eisen opheldering, en gaan over tot de orde van de dog.”