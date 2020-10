Verzorgingstehuizen Meierijstad krijgen Roze Loper voor tolerantie

Zes locaties van BrabantZorg in Meierijstad hebben op 8 oktober het certificaat voor de Roze Loper ontvangen. Deze Roze Loper staat voor tolerantie en gelijke behandeling van lesbische vrouwen, homo- en biseksuelen en transgenders in de ouderenzorg. Wethouder Rik Compagne (Zorg) reikte de Roze Loper uit op de locaties in Meierijstad. ,,We willen dat iedereen kan zijn, wie hij of zij wil zijn”, vertelt Ingrid Gevers, netwerkcoördinator bij BrabantZorg Meierijstad. ,,Daarom zijn we dit project aangegaan.”

Overhandiging Roze Loper

Een handje vol bewoners is bij de overhandiging van de Rode Loper aanwezig. Het is een roze bord met daarop een sleutel afgebeeld. Buiten bij verzorgingstehuis Odendael in Sint-Oedenrode reikt wethouder Compagne het bord uit aan bewoonster Jackie Gevers (82). ,,We zijn allemaal mensen, ik heb er niks op tegen, welke geaardheid iemand ook heeft”, vertelt Gevers. ,,Ik zit veel buiten en hoor dus veel uit het dorp, maar hier is het aardig geaccepteerd.”

Diverse optredens

Willeke van Weert is vrijwilligerscoördinator bij Odendael en zorgde ervoor dat het Roze Loper-project in dat verzorgingstehuis werd opgezet. ,,We hebben diverse optredens verzorgd waarin homoseksualiteit bespreekbaar werd gemaakt. Dat vonden de bewoners in het begin wel even wennen. Er heerst best een taboe op bij ouderen”, aldus Van Weert. ,,Maar het bracht het gesprek op gang tussen de bewoners en dat was ons doel. We hebben later films gedraaid en een muziekoptreden georganiseerd, waarin tolerantie naar anderen ook ter sprake kwam. Dat maakte wel wat los.”

Veel opgeleverd

,,Vanuit de locaties van BrabantZorg in Den Bosch en Oss is het idee gekomen om hiervoor aandacht te vragen. Daar kwam het vanuit de gemeente. Hier, in Sint- Oedenrode had het wel wat meer tijd nodig”, stelt Gevers. ,,‘Is dat wel nodig? Moeten we er zo de nadruk op leggen’, zeiden sommige medewerkers. Maar het heeft ons wel veel opgeleverd. In Erp is bijvoorbeeld zelfs een kleinzoon van een van de bewoners komen vertellen over zijn geaardheid. En de dominee heeft in zijn preek op Odendael tolerantie nadrukkelijk benoemd. Dat zijn de mooie dingen.”

16 van de 35 locaties van BrabantZorg zijn nu roze gekleurd. Gevers: ,,Het streven is om alle locaties de Roze Loper-certificatie te geven. Dat is echt de visie van BrabantZorg, zowel voor de bewoners als de medewerkers. We hebben nu goede voorbeelden om verder op te bouwen. Vanuit Meierijstad ondersteunen we andere regio’s bij het mogelijk maken van tolerantie en gelijkwaardigheid binnen verzorgingstehuizen.”