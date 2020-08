Vestzak zet geen handtekening onder ontwerp nieuw dorpshuis in Son

Het bestuur van het Vestzaktheater, de belangrijkste gebruiker van het Dorpshuis in Son, gooit zijn kont tegen de krib. In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft het bestuur: ‘Zoals het ontwerp er nu ligt, kunnen wij als Vestzaktheater hier niet achter staan. We gaan er op veel cruciale punten op achteruit.’

Quote We komen bergruimte tekort, de lift zit aan de andere kant van het gebouw en onze berging zit boven. Als wij onze stoelen van boven naar beneden halen en weer terug zetten, lopen we tien kilometer. Maurice Peters Een eerdere kritische brief heeft niks uitgehaald. ‘De opeenstapeling van niet gehoord worden, het negeren van onze inbreng en het niet geïnteresseerd zijn in onze vorige noodoproep is voor ons reden om niet onze handtekening onder dit ontwerp te zetten.’

Daar komt bij dat er voor enkele verenigingen die nu in het Vestzak zijn gehuisvest, geen plaats is ingeruimd in het nieuwe Dorpshuis. De gemeenteraad neemt donderdag een besluit over het negen miljoen kostende ontwerp van het Dorpshuis in de voormalige Sint Petrus’ Bandenkerk. Als voorbeeld van hoe onwerkbaar het Dorpshuis is, noemt beheerder/bestuurslid Maurice Peters: ,,We komen bergruimte tekort, de lift zit aan de andere kant van het gebouw en onze berging zit boven. Als wij onze stoelen van boven naar beneden halen en weer terug zetten, lopen we tien kilometer hebben we uitgerekend. Dat is niet te doen.”

De gemeente en ook de architect hebben geen flauw benul hoe de dagelijkse praktijk in het drukke Vestzaktheater eruit ziet, stelt Peters. ,,De architect is nooit bij ons binnen geweest om samen met ons rond te lopen om te kijken hoe het hier werkt. Sterker nog, op de eerste vergadering met de gebruikers over het ontwerp was alles al ingetekend. Wij dachten dat we een groot leeg vlak van de kerk zouden zien, en dat we over de indeling konden meepraten, maar wij mochten alleen met wat muurtjes schuiven.”

Geen vertrouwen

Afgelopen zondag is er nog overleg geweest met wethouder Jan Boersma en projectleider Chris Spooren. Peters: ,,De wethouder zei dat als het plan is goedgekeurd, we daarna om de tafel gaan zitten voor een oplossing. Maar dat vertrouwen hebben we niet.”

Boersma gelooft nog steeds dat er een werkbare oplossing kan worden gevonden. ,,We zullen nog eens goed naar de logistiek kijken. En dan komen we daar in goede harmonie wel uit.” Over het zoveelste plan voor een dorpshuis zegt hij: ,,Er zijn altijd mensen die zeggen dat het anders kan of moet. Maar het betere is dan de vijand van het goede.”