Videoclub Best duikt op maandag even voor het green screen

BEST - Een videoclub, bestaat zoiets nog? Jazeker. Heel af en toe valt je oog op een berichtje waardoor je er achter komt dat er mensen zijn die deze hobby met elkaar delen. Best kent zo’n club.

,,De leden van onze vereniging komen een keer in de twee weken bij elkaar in buurthuis Kadans in Best”, vertelt Leo Smits. ,, Op maandagavond van half acht tot tien. Die avonden zijn bedoeld om ervaringen uit te wisselen, elkaars werk te bekijken en van en te leren van elkaar.” Smits is voorzitter van deze actieve club hobbyfilmers.

Nieuwe mensen

,,Corona maakte het ook ons onmogelijk om actief te blijven. Dat vertaalde zich helaas in het afhaken van een groot aantal leden. Positief is wel dat daardoor weer ruimte ontstaat voor nieuwe mensen. Om alle nieuwe activiteiten uit te kunnen voeren is daar wel behoefte aan. Vooral jonge senioren, maar ook andere leeftijdsgroepen zijn natuurlijk van harte welkom.”

Tijdens de bijeenkomst vanavond zijn de aanwezige clubleden bezig om een interview op beeld vast te leggen. Daar komt meer bij kijken dan alleen de camera aanzetten tijdens het vraaggesprek. Eerst bereidt elk groepje het script nauwkeurig voor. Vragen worden doorgenomen, geoefend, tekens afgesproken. Als alles oké is gaat de camera pas aan en worden de opnamen gemaakt. Voor een green screen. Dat geeft elke groep de mogelijkheid om er later een passende achtergrond bij te zetten. Tijdens de bijeenkomst in april gaan ze alle opnamen monteren tot een mooi geheel. Het eindresultaat bespreken ze weer met elkaar, want ja, filmen daar komt echt wel meer bij kijken dan de meeste mensen denken.

,,We filmen heus niet alleen met de camera, hoor”, zegt Winnie Roffelsen. Zij is secretaris van Videoclub Best. ,,Je kunt er niet meer omheen. Filmen met een mobieltje doet iedereen tegenwoordig. Alleen blijft dat vaak bij spontaan opnames maken voor eigen gebruik of voor sociale media.”

Roffelsen: ,,Wij gaan dit anders doen. Komend jaar hebben we in ons programma een project opgenomen waarbij we ons, samen met onze leden, gaan verdiepen in het monteren van opnames óp de gsm. We hopen onze leden hiermee meer verdieping, kwaliteit en vooral plezier aan te kunnen bieden bij het maken van hun filmpjes.”

Benieuwd geworden? Maandagavond 21 maart zet Videoclub Best haar deuren open voor belangstellenden uit Best en omstreken. Tijdens deze open clubavond kom je er achter wie zij zijn en wat ze doen. Graag aanmelden vooraf op: videoclubbest.nl