Vijf jaar Meierijstad gevierd met gejuich

Jeugdlint­je Best naar Oekraïense jeugd

BEST - De jeugdraad in Best heeft de Oekraïense kinderen en jongeren in het dorp een jeugdlintje uitgereikt. ,,Door de situatie in hun land hebben deze kinderen het afgelopen jaar al heel veel meegemaakt en moeten ontberen”, verklaarde Burgemeester Hans Ubachs als voorzitter en woordvoerder van de jeugdraad in zijn toespraak.

11 juli