Vijf vrachtwagens met hulpgoederen onderweg van Sint-Oedenrode naar Oekraïne

Anke Koenen uit Erp hoog op lijst bij CDA Meierij­stad

22 oktober SCHIJNDEL - Anke Koenen uit Erp maakt een reuzensprong op de kandidatenlijst van het CDA in Meierijstad. Bij de vorige verkiezingen stond zij nog op plaats 21, bij de verkiezingen op 16 maart 2022 staat zij op nummer 3. Johan van Gerwen uit Schijndel is net als in 2016 de nummer 2 op de lijst.