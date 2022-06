Vijftien kandidaten voor doorstart van failliete matrijzenfabrikant Axxicon uit Son

Rechtszaak rond plan voor arbeidsmi­gran­ten­dorp in Best nu echt onvermijde­lijk

BEST - De rechter moet zich gaan buigen over het veelbesproken plan voor een ‘arbeidsmigrantendorp’ aan de rand van Best. Volgens de initiatiefnemer, de Eindhovense groente- en fruitgigant Scherpenhuizen, is dat onvermijdelijk nu de gemeente een advies van de onafhankelijke bezwarencommissie van tafel veegt.

