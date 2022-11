Vijftig jaar Sons Kamerkoor, minder saai en meer spetteren

SON EN BREUGEL - Het Sons Kamerkoor bestaat vijftig jaar. Dat vieren ze dit weekend met twee jubileumconcerten in Best en Breugel. Het koor zingt al sinds de oprichting voornamelijk a capella, maar ditmaal begeleiden vijf vocale solisten, onder wie een jonge twintiger, en een instrumentaal ensemble het koor. ,,We geven jonge mensen graag een podium.’’

Het voltallige bestuur is bijeen in de woning van voorzitter Annemiek Hol (67), net als dirigent Paul Gieles (66). Al snel blijkt een niet aflatend enthousiasme bij het jubilerende Sons Kamerkoor.

,,De oprichter, Ko van Geldorp, die muziekleraar in Eindhoven was, ontdekte dat Son nog geen kamerkoor had toen hij hier in 1972 kwam wonen’’, vertelt Paul Gieles. ,,Op 15 oktober was het Sons Kamerkoor een feit en een jaar later was het eerste concert. Hij bleef dertig jaar dirigent van het koor.’’

Enkele dirigenten later begeleidt Gieles, die zelf ooit begon als koorknaapje, alweer twee jaar het springlevende koor dat met 24 leden toegankelijke muziek zingt, van barok tot modern.

Quote We willen graag jongeren betrekken bij het koor, jonge pianisten en solisten een podium geven Annemiek Hol, secretaris Sons Kamerkoor

Bevlogen maar strikt

,,Ko was een bevlogen, maar strikte dirigent’’, herinnert secretaris Emmy van Stratum (72) zich. ,,Er werd dertig jaar lang alleen a capella gezongen. Wij vinden dat nu wat kaal. Sommige mensen zouden misschien zeggen: saai. Het moet af en toe spetteren.’’

,,Samen musiceren is leerzaam’’, valt Gieles bij. ,,Een combi van a capella en begeleiding is fijner.’’ Annemiek Hol: ,,We willen graag jongeren betrekken bij het koor, jonge pianisten en solisten een podium geven. We hadden een keer een harpiste die later beroemd is geworden.’’

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Het voltallige Sons Kamerkoor voor 't Oude Raadhuisje in Son in april van dit jaar. © Erik van Mourik

45 jaar lid van het koor

Jong of oud, bij musiceren vallen leeftijden weg. Annemiek: ,,Sopraan Ilse Ebrecht, het komend weekend onze jongste gastsolist, is begin twintig en lid van het Veldhovens Kamerkoor.’’

De leden van het Sons Kamerkoor variëren in leeftijd van 50 tot 84. Penningmeester Kees van der Woude (69) is al negentien jaar lid, maar Jhan Melief (76) spant de kroon. Zij is met haar 45-jarig lidmaatschap de ware éminence grise van het koor.

Huppelen en springen met dirigent Paul

,,Ik kwam eind 1976 bij het koor en heb dan ook alle dirigenten meegemaakt. Het is tot nu toe een heel speciale tijd geweest’’, vertelt Jhan. Enthousiast: ,,Zingen is mijn grootste hobby. Het biedt ook troost in trieste tijden. En repeteren met dirigent Paul is zó fantastisch! Zijn manier van werken, zijn aandacht, de uitleg. Ook het inzingen is heerlijk speels. Om het lijf los te maken staan we te springen, te huppelen en op onze lijven te tikken.’’

Jhan verheugt zich op de jubileumconcerten, net als het bestuur en de andere leden. ,,Om In de Genovevakerk te zingen is een feestje op zich’’, glundert Emmy. ,,Voor ons om er te zingen en voor het publiek om er te komen luisteren. Je krijgt er vleugels van. De akoestiek is geweldig. Op 11 december nemen we daar ook deel aan het kerstconcert van de Stichting Orgelkring Vollebregt Orgel Breugel, met organist Tammie van Loon.’’

Zaterdag om 20.00 uur kan het publiek in de PKN-kerk in Best komen luisteren naar het jubileumconcert met muziek uit de barok en op zondag om 15.00 uur in de Genovevakerk in Breugel. De toegang bedraagt 10 euro, contant te voldoen.