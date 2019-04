Villawijk/Koekoekbos Best nu ‘miljoenenwijk’

BEST - Villawijk/Koekoekbos in Best is een van de 53 wijken in Nederland waar de gemiddelde huizenprijs meer dan één miljoen euro bedraagt. Dat heeft woningmarktonderzoeker Calcasa berekend.

Het aantal ‘ miljoenenwijken’ in Nederland groeit snel, vooral dankzij de stijgende huisprijzen. In Brabant zijn alleen in Best, Vught en Oisterwijk miljoenenwijken te vinden. De meesten liggen in de Randstad en Gooi- en Vechtstreek. Koploper is de Konijnenlaan in Wassenaar met een gemiddelde huisprijs van 2,5 miljoen euro.

De wijkraad van Villawijk/Koekoekbos spreekt van een 'groene oase in een stedelijke omgeving'. De Villawijk heeft volgens de raad ‘een parkachtige’ uitstraling, Koekoekbos is meer bosachtig. In de wijk staan tachtig vrijstaande villa's op percelen van gemiddeld 2000 vierkante meter. In de wijk ligt ook een 18 holes golfbaan.

Inpandig zwembad

In de wijk staan nu tien villa's te koop. De goedkoopste is het adres Zilvermeeuwlaan 6, dat voor 487.500 euro van eigenaar mag wisselen. Het duurste huis is Patrijslaan 13 met een vraagprijs van 2.950.000 euro. Voor dat geld krijgt de koper dan wel een villa met twee luxe keukens, een inpandig zwembad met whirlpool en sauna, een dubbele elektrische poort op een perceel van 3700 vierkante meter.

Iets daaronder zit Valklaan 1 met een vraagprijs van 2.925.000 euro. Ook een niet te versmaden optrek met een imposante hal van zes meter hoog, een buitenzwembad en vier schuifpuien die uitzicht bieden op een bostuin van 4.835 vierkante meter. Wel oppassen voor de golfballen die vanaf de naastgelegen golfbaan afgevuurd kunnen worden.

Geluidsoverlast

De raad roemt de goede verbindingen met snelwegen, treinstation en vliegveld in de direct omgeving. Keerzijde daarvan is een opeenstapeling van geluidsoverlast. Die wordt sinds 2012 met vier meetposten bijgehouden, mede voor de naastgelegen wijk Batadorp.