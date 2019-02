Vleermuistoren Son gaat er alsnog komen

Hoewel de vleermuistoren er dus nog niet staat, heeft deze al een roemruchte geschiedenis. Het plan diende aanvankelijk als nieuw bedachte uitvalsbasis voor vleermuizen bij sloop van de kerk. Het was echter onmogelijk om de toren al voor de geplande start van de sloop, vorig jaar januari, te laten verrijzen. Dat was voor de provincie een van de redenen om de sloop stil te leggen toen er nog een vleermuis in het gebouw bleek te zitten. Het gevolg is inmiddels bekend: van uitstel van de sloop kwam afstel, omdat na de gemeenteraadsverkiezingen een meerderheid voor behoud van het kerkgebouw ontstond.

Toch is er aan de toren in Park Vroonhoven nog steeds behoefte. Want buiten de discussie over het kerkgebouw staat er ook een restauratie van de losstaande kerktoren op de rol. Ook dat is een pleisterplaats voor vleermuizen. Omdat de vergunningen al verleend zijn, verwacht de gemeente op korte termijn met de bouw van de vleermuistoren te starten.