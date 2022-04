Vloek ontheven op Roois Theater: Zeelui, de duivel, liefde en humor centraal tijdens jubileumuitvoering

Een modern spektakelstuk met klassieke elementen en doorspekt met Rooise humor. Dat zijn de bekende ingrediënten die het Roois Theater plaatst in de versie van De Vliegende Hollander. Want regisseur Tamar Kocken en haar cast haalden de fictieve avonturen van kapitein Willem van der Decken en zijn bemanning uit hun oorspronkelijke context en maakten er een eigentijds verhaal van.

De hebberigheid van de kapitein, een aannemer die de zaak bedonderd en de liefde lopen als een rode draad door de story. ,,We dokterden samen scenes uit met een humoristische insteek die mensen aanspreken”, vertelt Kocken.

Alleen de duivel kon ze redden

De Vliegende Hollander is gebaseerd op een legende uit 1676 over kapitein Willem van der Decken. Ondanks onverminderd zware storm wilde de zeevaarder kost wat kost uitvaren. Terwijl de paasklokken luidden en de ongeschreven code zei dat uitvaren met Pasen lijdt tot vervloeking en eeuwige verdoemenis, gaf Willem opdracht om de zeilen te hijsen.

Met de woorden: ‘Storm of geen storm, Pasen of geen Pasen, ik zál varen, ook al is het tot in de eeuwigheid’, gingen de ankers los. Volgens de overlevering kon alleen de duivel de vervloekte bemanning redden en de matrozen gingen op zoek naar de enige manier om de vloek te verbreken: een ware liefde vinden voor de kapitein.

De derde vrouw die verliefd wordt

Het leek alsof de duivelsvloek doorspeelde in de cast. Hoewel de kapiteinsrol Rick van Ravenstein op het lijf geschreven is, gaat zijn rol ternauwernood door. ,,Enkele maanden geleden viel ik tijdens het fietsen. Ik brak mijn pols, arm en kaak en mistte een aantal tanden. Na tien jaar is dit mijn eerste hoofdrol bij het Roois Theater. Ik ben een fan van Jack Sparrow uit de films van Pirates of the Carribbean en wil heel graag zijn personage sterk neerzetten.”

Twee voorgangsters van de vrouwelijke hoofdrolspeelster Klaasje - Benthe Smids - haakten voortijdig af. Vanwege de langdurige onderbreking gingen ze nieuwe studies volgen. Smids is dus de derde jonge vrouw die hevig verliefd wordt op kapitein Willem. Dromerige, romantische Klaasje moet zeven jaar op hem wachten en dat is lastig. ,,Ik ben hotel de botel van Willem maar kan alleen tegen zijn afbeelding praten. En een schilderij zegt niks terug.”

Perfecte plek in de buitenlucht

De locatie en het decor van het openluchttheater bij de Helden van Kien is perfect volgens regisseur Kocken. ,,Hier hebben we alles in een. De brug dient als boot en de vijver is onmisbaar. Het publiek zit op de trappen van het restaurant en heeft een goed overzicht. Omdat het geluid in de openlucht verwaait gebruiken we headspeakers. Zo komt het wonderlijke verhaal van schipper Willem van der Decken met zijn zeelui, met bouwvakkers, de duivel en Rooise humor, hier tot z’n recht.”

De Vliegende Hollander wordt gespeeld op 13, 14, 20 en 21 mei. Kaartjes à 11 euro zijn te koop bij Bruna en via rooistheater.nl.