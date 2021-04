Vluchtelingenwerk Son en Breugel deelt cadeautjes uit om eens thee te drinken met buren

Nieuwe chalets voor woonwagen­be­wo­ners in aanbouw in Best

20 april BEST - Het heeft even geduurd, maar wie door de Vogelkers loopt in Best ziet dat woningstichting ‘Thuis’ eindelijk gestart is met de herbouw van tien, duurzame chalets voor woonwagenbewoners. De nieuwbouw verrijst op het terrein waar vier jaar geleden acht chalets gesloopt werden.