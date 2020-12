Voedselbank krijgt extra geld om zelf te shoppen: ‘Vooral verse producten komen nauwelijks nog binnen’

BEST - Het aantal cliënten neemt sinds de uitbraak van corona toe, terwijl het aanbod vanuit de supermarkten juist stokt. De Voedselbank Best en Omstreken krijgt nu extra geld van gemeenten om zélf inkopen te gaan doen. ,,Wat we gaan kopen? Vooral vlees, zuivel, groenten en fruit komen nauwelijks nog binnen.”

Het gaat om in totaal 7.300 euro, dat de gemeenten Best (4.600 euro), Oirschot (2.000) en Son en Breugel (700) eenmalig extra overmaken. De bedragen zijn gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente, dat momenteel door voedselbank aan de Bestse Spoorlaan wordt geholpen. Sinds de uitbraak van corona zijn dat er steeds meer. ,,We zitten nu op ongeveer negentig gezinnen, tegenover 62 in september", stelt voorzitter Frans van Rosendaal.

Hij maakt zich zorgen, omdat de aanvoer vanuit supermarkten juist al langere tijd terugloopt. ,,Dan gaat het vooral om verse producten. Die worden tegenwoordig in de winkel verkocht met flinke kortingen, er wordt zo'n sticker opgeplakt. Dan blijft er minder over voor de voedselbank. Dat is een structureel probleem.”

Landelijke oplossing in de maak

Dat de gemeenten nu slechts eenmalig bijspringen, klinkt in dat opzicht daarom mogelijk vreemd. ,,Maar het is een bewuste keuze. Juist in deze tijd willen we er aan bijdragen dat iedereen goed en gezond eet”, zegt wethouder Ria van der Hamsvoord van de gemeente Best, dat ook al jaarlijks 8.800 aan subsidie verstrekt aan de voedselbank. ,,En het is de verwachting dat er op termijn op landelijk niveau een oplossing gevonden wordt voor dit probleem.”

Quote Juist in deze tijd willen we er aan bijdragen dat iedereen goed en gezond eet Ria van der Hamsvoord, Wethouder Best

Het kabinet kondigde eerder aan samen met de voedselbanken, gemeenten, voedselproducenten, leveranciers en distributeurs te gaan kijken hoe de bestaande voedselvoorziening op peil gehouden kan worden. Ook werden door de overheid miljoenen gereserveerd als coronasteun aan voedselbanken, al blijkt uit cijfers dat dat ‘potje’ tot op heden niet of nauwelijks is aangebroken.

,,Ook wij hopen uiteindelijk op een landelijke oplossing”, zegt Van Rosendaal. Het geld van de gemeenten zorgt er volgens hem ondertussen voor dat de voedselbank ‘een hele tijd vooruit kan’. ,,Dan heb ik het wel over maanden. Wat we ermee gaan kopen? Vlees, zuivel, groenten, fruit. Juist die producten die minder binnenkomen.”

Donaties in aanloop naar kerst

De ‘eigen inkopen’ komen hoogstwaarschijnlijk nog niet terecht in de kerstpakketten, die jaarlijks worden verstrekt aan cliënten. Voedselbanken in de regio worden momenteel overstelpt met voorraad van winkels en hotels die door de lockdown dicht moeten, bleek recent.

Zo kwam in Best de lokale Rotary eerder deze week langs om kip en rollades te doneren voor de feestdagen. Van Rosendaal: ,,En we krijgen veel meer aanbiedingen. Nu is het al veel, maar ik verwacht dat we komende week nog meer zullen krijgen. Dat is natuurlijk keigoed.’’