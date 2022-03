Vogelgriep op vleeskuikenbedrijf Son en Breugel, 170.000 dieren geruimd

Eerste kweekvlees­boer ter wereld uit Sint-Oedenrode? Leon Moonen loopt voorop in de vleesrevo­lu­tie

SINT-OEDENRODE - Een biefstukje op je bord van een dier dat nog steeds in de wei loopt? Vlees eten van een dier dat niet geslacht is? Het leek lange tijd sciencefiction, maar komt steeds dichterbij. Leon Moonen uit Sint-Oedenrode loopt mee in de frontlinie en mag zich binnenkort wellicht de eerste kweekvleesboer ter wereld noemen.

19 februari