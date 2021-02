Vogelgriep Sint-Oedenrode niet verspreid; geen besmettingen in omgeving

Necrologie 1926-2021: Zuster Cunebertha, klein van stuk maar vasthou­dend

10 februari SINT-OEDENRODE - Zuster Cunebertha was klein van stuk, maar vasthoudend als het ging om ouderen die haar zorg nodig hadden. Ze werkte tot haar 64e in Zorgcentrum Odendael en op 94-jarige leeftijd is zij rustig ingeslapen. Donderdag 11 februari is het afscheid.