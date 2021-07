Vogelkers Best weer bewoond, geen gasaansluiting meer

Antonie kan binnenkort zijn helm opzetten, Zonhove gaat bouwen

22 juli SON - Het heeft even geduurd, maar binnenkort gaat de schop de grond in bij SWZ Zonhove in Son. Voor sommige cliënten van SWZ Zonhove is het lastig om zich voor te stellen hoe hun nieuwe slaapkamer er straks uit gaat zien. Daarom heeft Zonhove alvast een slaapkamer op ware grootte nagemaakt en wordt zo de nieuwbouw stukje voor stukje tastbaarder. Client Antonie Piek die als opzichter fungeert houdt alles goed in de gaten.