Volgeladen container met 50 accu's vat vlam in Best

Woning­markt eindigt 2021 in mineur: ‘En ook voor 2022 verwacht ik prijsstij­gin­gen’

EINDHOVEN - Op de regionale woningmarkt is het jaar 2021 in mineur geëindigd. Recordprijsstijgingen ook in de dorpen, steeds minder woningen te koop en geen zicht op verbetering, schrijft makelaar Pieter van Santvoort in zijn kwartaalbericht.

14 januari