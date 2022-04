Volkorenbrood, Gelders tarwe en kadetjes voor Oekraïne

De stichting Meierijstad Helpt brengt al acht jaar hulpgoederen naar de provincie Soemy in Oost-Oekraïne. De hulp is nu harder nodig dan ooit. Dinsdag vertrekt een vrachtwagen met onder meer 1500 broden.

Het ziet er deze maandagmiddag wat rommelig uit in een loods van bakkerij Bekkers aan de Amert in Veghel. Uit een kleine vrachtwagen worden lege bananendozen gehaald. Steeds worden er kratten met allerlei soorten brood binnengereden door medewerkers van de bakkerij, herkenbaar aan de zwarte shirts of sweaters.

Een nacht in de diepvries

Daartussendoor zwermen de vrijwilligers van Meierijstad Helpt. Zij pakken het diepgevroren brood over in de bananendozen, die negen hoog worden opgestapeld op een pallet. Plasticfolie houdt ze op hun plaats, zodat ze weer een nacht de diepvries in kunnen. Dinsdag gaan ze in een lange oplegger van de stichting naar het westen van Oekraïne. Daar nemen Oekraïense chauffeurs de oplegger over en rijden door naar de provincie Soemy in het noordoosten, tegen de Russische grens.

Van de broden heeft Bekkers er ruim 800 geleverd, Bacu uit Uden 700. ,,Onverkochte broden worden aan het eind van de dag ingevroren en normaal de volgende dag tegen een lagere prijs alsnog verkocht”, vertelt directie-assistent Rick van Zutphen van Bekkers.

Medische materialen en bedden

In de vrachtwagen gaan ook andere spullen mee. Meierijstad Helpt werkt daarvoor samen met Serviceclub Rooi, dat andere goederen heeft ingezameld. Theo Maas van de Serviceclub: ,,Voor de Voedselbank vragen we in december klanten van de supermarkt extra spullen te kopen. Dat hebben we nu nog eens voor Oekraïne gedaan. Dat leverde 310 kratten op, met vooral drogisterijartikelen en andere houdbare producten. Plus nog eens 7000 euro aan spontane giften van bedrijven.” En de ziekenhuizen Catharina en Bernhoven hebben medische materialen en bedden beschikbaar gesteld.

Volledig scherm Bakkerij Bekkers helpt de stichting Meierijstad Helpt wel vaker. © Juan Vrijdag / DCI Media

De vrijwilligers die de broden overpakken, willen niet met naam in de krant. ,,We zijn bevriend met Frans van den Nieuwenhuijzen, de voorzitter van Meierijstad Helpt, dus dan helpen we mee”, zegt een van hen. ,,Het geeft toch een goed gevoel. Meer kunnen we niet doen, wij zijn ook niet zo van het vechten. Wel zou ik eens met meneer Poetin willen spreken. Ik zou hem vragen waar hij nou mee bezig is. Een land aanvallen en onschuldige mensen vermoorden!”

Groot rood kruis op de zijkant

Ook Van den Nieuwenhuijzen kan het maar moeilijk bevatten dat er in Soemy nu zwaar gevochten wordt. ,,Wij komen er al acht jaar, want er was daar al veel armoede. Mensen vielen ons huilend van blijdschap in de armen als wij daar een vrachtwagen kwamen lossen. Het idee dat alles daar nu kapot wordt geschoten, is afschuwelijk.” De 13,5 meter lange opleggers hebben het opschrift Humanitair Transport plus een groot rood kruis op de zijkant, in de hoop dat het ongemoeid wordt gelaten.

Meijerijstad Helpt begon in 1980 onder de naam Sint-Oedenrode helpt Polen. ,,Dat hebben we 32 jaar gedaan”, zegt de voorzitter. ,,Toen was Polen lid van de EU en konden ze zichzelf redden, vonden wij. Eerst hebben we hen vis gebracht en later een hengel, zodat ze zelf konden vissen. Daarna hebben we gezocht naar een nieuw doel, bereikbaar én berijdbaar. Want we willen de spullen zelf brengen.”

Bakkerij Bekkers helpt de stichting wel vaker. ,,Ze gebruiken wel eens een vrachtwagen van ons als ze ergens wat kunnen ophalen. Dus ik vroeg me af of wij zelf ook iets konden doen”, vertelt directeur Alexander Bekkers. ,,Ik heb Bacu gevraagd of ze mee wilden helpen. Zo krijgen de mensen daar iets wat ze meteen kunnen gebruiken.”