Volle laarzen, dode vogeltjes en nog veel meer, Rooise Jeugdnatuurwacht na veertig jaar springlevend

SINT-OEDENRODE - Ze zijn bij de tijd gebleven, en dat is maar goed ook. Want kinderen willen meer dan alleen luisteren, ze willen zelf aan de gang. En dat heeft de jubilerende Jeugdnatuurwacht De Populier uit Sint-Oedenrode goed begrepen.

Verwondering wekken en beleving ervaren. Dat is de doelstelling van de Rooise jeugdnatuurwacht die zaterdag haar veertigjarig jubileum viert.

Niet schools zijn

,,Er is wel degelijk verschil tussen onze activiteiten van veertig jaar geleden en nu’’, vinden de leidinggevenden Bep van Zoggel, Jan van Genugten en Henri van Weert. Bep: ,,Naast activiteiten namen we de kinderen vaak mee voor boswandelingen. We vertelden over hetgeen we onderweg tegenkwamen en de kinderen luisterden hoofdzakelijk.’’

Van Genugten: ,,Het is belangrijk om bij de tijd te blijven zonder schools te zijn. We geven een korte uitleg en laten kinderen zelf ontdekken, vasthouden, voelen of een nestkastje timmeren. Dan zie je het verschil tussen jongens en meisjes. Jongens pakken gelijk de hamer, maar meisjes bestuderen eerst de tekening. En dat geeft vaak een beter resultaat.’’

Steeds meer mezenkastjes blijven leeg

In november maakt de Jeugdnatuurwacht met de kinderen alle nestkastjes in en rond park Kienehoef schoon. Soms zitten er nog eitjes in of dode vogeltjes. ,,We tellen hoeveel nestjes er elk jaar bewoond worden’’, zegt Van Weert. ,,Dat is leerzaam voor de kinderen, want het valt op dat er de laatste jaren steeds meer mezenkastjes leeg blijven.’’

Een bezoek aan de dierenarts met je eigen huisdier, hond, kat, kip of big blijft een succes. De dierenarts inspecteert de nagels van de hond en kijkt of de kat schone oren heeft. En met een touw aan een emmer vanaf de brug water uit de Dommel scheppen, blijkt een lastig karwei.

Quote Maar wat leuk om na het wilgenknot­ten naar kikkers te speuren Henri van Weert, De Populier

,,Natuurlijk spelen de kinderen ook vrij in de natuur’’, verzekert Van Weert. ,,Onze JeugdNatuurWeij aan de Randweg heeft een drassig gedeelte en het is maar wat leuk om na het wilgenknotten naar kikkers te speuren en in het moeras je laarzen vol te laten lopen.’’

Lummelen

Sinds twee jaar heeft de Jeugdnatuurwacht haar honk in de dwarsdeelschuur op kinderboerderij De Kienehoeve. Hier voelen de veertig kinderen zich thuis. Van Zoggel: ,,Soms is de aandacht voor een activiteit even zoek en hebben de kinderen behoefte om te lummelen’ De ruimte rond de boerderij, de konijnen en de lammetjes; het zijn mooie afleidingen.’’

Quote Niet alle kinderen kiezen voor sport en dan is de Jeugdna­tuur­wacht een prima alterna­tief Bep van Zoggel, De Populier

De drie leidinggevenden vinden het nog steeds boeiend om kinderen van groep zes, zeven en acht bewust te maken van hetgeen er in de natuur leeft. ,,We geven elk jaar een presentatie op de Rooise basisscholen om kinderen te laten zien wat de Jeugdnatuurwacht inhoudt. Wellicht zijn we daardoor nog steeds een bloeiende vereniging. Niet alle kinderen kiezen voor sport en dan is de Jeugdnatuurwacht een prima alternatief.’’

Verrassing

Zaterdag is er een verrassingsevenement voor de kinderen. Als herinnering aan het veertigjarig jubileum planten twee medeoprichters, Mariet Lifka en Hein de Koning, een notenboom in park Kienehoef.