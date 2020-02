Voor één dag wandelen over natuurbrug De Mortelen bij Best

BEST - Over plankieren beklommen vele bezoekers in lange rijen het talud naar Natuurbrug De Mortelen, gelegen over de spoorlijn tussen Boxtel en Best. Zaterdag was de open dag. De gloednieuwe natuurbrug was één dag van de mensen en om vijf uur ‘s middags was het schluss. Bijna iedereen was het erover eens: goed dat er na deze dag alleen nog dieren overheen mogen.