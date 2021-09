Vooralsnog weinig schouders die wijkcentrum op Kienehoef dragen

Sint-Oedenrode - Het is een mooie gedachte: een voorlopig wijkcentrum in de kantine van sporthal De Kienehoef. Maar animo om de schouders eronder te zetten ontbreekt vooralsnog.

Slechts tien wijkbewoners waren maandagavond aanwezig om mee te denken over de opzet van activiteiten. Verantwoordelijkheid dragen voor het nieuwe wijkcentrum De Groene Long was een brug te ver. Toch is een wijkcentrum voor Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos onontbeerlijk volgens Wim van Meijl, lid van de werkgroep. ,,De overheid treedt terug en de samenleving zal meer en meer voor elkaar moeten zorgen. Een wijkcentrum voorziet in behoeften als ontmoeting, activiteiten en gezelligheid.”

Weinig inzet getoond

Hoe het komt dat kerkdorpen in Meierijstad wel een wijkcentrum hebben en de vijfduizend inwoners van drie Rooise wijken dit vooralsnog niet voor elkaar krijgen? Van Meijl weet het niet. Hij hoopte op vijftig ingevulde formulieren van mensen die zich willen inzetten voor dit voorlopige wijkcentrum, maar slechts enkele velletjes belandden bij de werkgroep. ,,Toch gaan we op 30 september naar de notaris en laten formeel de stichting De Groene Long vastleggen. Drie mensen stelden zich beschikbaar voor het dagelijks bestuur, ik hoop dat het er meer worden. Maar we starten wel.”

‘Met achteroverleunen komt er niks van de grond’

De sportclubs die gebruikmaken van de sporthal draaien bij toerbeurt vier avonden bardienst. Vertegenwoordiger Bram Marinus: ,,Sportclubs kunnen niet zonder kantine. We hebben een ruimte nodig om na te kaarten, iets te drinken en voor vergaderingen. Maar het is de bedoeling dat deze kantine ook overdag gevuld is met activiteiten.” Leny Bouwman levert haar ingevulde formulier in. ,,Als iedereen achteroverleunt, komt er nooit iets van de grond.” Zij is overtuigd dat wijkbewoners graag een centrum willen, maar persoonlijk benaderd dienen te worden om de verantwoordelijkheid op zich te nemen.

De leegstaande kantine van de sporthal de Kienehoef lijkt een mooie aanloop naar het permanente wijkcentrum in het nieuw te bouwen MFA. De werkgroep rekende op meer animo van vrijwilligers. Nel van Manen: ,,Ik kreeg veel leuke reacties op dit initiatief, maar in de praktijk zie ik daar weinig van terug.” Toch heeft de werkgroep nog vertrouwen in de verantwoordelijkheid van wijkbewoners. Van Meijl: ,,Wellicht dat flyeren of persoonlijke benadering nodig is. Ik ben ervan overtuigd dat zodra we de startfase door zijn, het wijkcentrum een succes wordt.”