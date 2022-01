Voorbereidingen voor bouwplan in Begoniastraat in Son gestart

Daarmee komt een officieel einde aan een proces dat liep vanaf 2019. Toen werd voor het eerst gesproken over acht twee-onder-een-kappers en later over negentien rijwoningen. Het leidde allemaal tot veel woede bij de buurt. Zij vonden dat hun wijk te veel versteend raakte en dat er beter in gesprek moest worden gegaan met omwonenden tijdens bouwprojecten. Hun onvrede duurde tot het laatste moment. Zelfs met een brandbrief smeekten ze de gemeente de plannen te wijzigen. Maar de gemeenteraad stemde in met de nieuwe verkaveling, zeker vanwege de hoge woningnood in het dorp.