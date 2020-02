Voormalig Dakar-rijder en aannemer Fried van de Laar (66) uit Best overleden

De afgelopen jaren deed Van de Laar vanwege zijn ziekte zelf niet meer mee aan Dakar Rally. Zijn zoons wel, zij reden in zijn truck namens Fried van de Laar Racing Team. Van de Laar stond in januari nog wel aan de start in Saoedi-Arabië om zijn zoons een hart onder de riem te steken. Zij eindigden als veertiende in het eindklassement.

‘Het onwerkelijke is werkelijkheid geworden. Fried van de Laar, de oprichter van ons bedrijf heeft 2,5 jaar gestreden, tot de laatste minuut. Gisteren heeft hij de strijdbijl begraven', valt in een statement op de site van Fried van de Laar Racing te lezen. ‘Op woensdag 5 februari is hij rustig ingeslapen in het bijzijn van zijn gezin. Fried was voor iedereen een bijzondere en enorm gewaardeerde man. We gaan hem heel erg missen!’