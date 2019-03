Voormalig KNIL-soldaat Mees de Roo uit Son en Breugel viert honderdste verjaardag

Duurzaam én lekker eten in weiland in Best

26 maart BEST - De houtgestookte grill draagt bij aan de verwarming van het pand en er zijn huisgemaakte siropen als alternatief voor frisdrank. Restaurant De Buffel aan de Oirschotseweg in Best gaat circulair. Zowel bij het bouwen als bij het koken draait het om duurzaamheid en hergebruik.