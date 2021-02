Voormalige muziekschool in Best wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw

BEST - Het voormalige muziekschooltje in de Bestse wijk Naastenbest gaat tegen de vlakte. Volgens de gemeente heeft het geen zin om te investeren in noodzakelijk onderhoud van het pand, dat op termijn toch al plaats moet maken voor nieuwbouw.

Het schoolgebouw aan de J.P. Coenstraat wordt de laatste jaren beschikbaar gesteld als tijdelijke woonruimte, op basis van de Leegstandswet. ,,Met name om vandalisme, kraak en inbraak tegen te gaan. Om veilig te blijven wonen moeten er kosten gemaakt worden voor de ketel en het dak", stelt de gemeente nu. ,,In de wetenschap dat het pand gesloopt gaat worden is het niet reëel om nog in het pand te investeren.”

Best trekt zo'n 90.000 euro uit voor de sloop. Wanneer de sloopkogel van stal kan is nog niet helemaal duidelijk, omdat de aangevraagde sloopvergunning nog niet definitief is. Bewoners en omwonenden zijn wel al per brief op de hoogte gesteld van ‘voorbereidende werkzaamheden’. ,,Na de sloop wordt het terrein tijdelijk ingezaaid met een bloemenmengsel", staat daar onder meer in.

Nieuwbouwplannen

Al sinds 2018 wordt nagedacht over nieuwbouw op de plek van de muziekschool. Het Bestse college van burgemeester en wethouders sprak eerder de voorkeur uit voor de realisatie van zeven huurhuizen. Buurtbewoners hebben juist meermaals gepleit voor de bouw van ouderenwoningen op de plek, in de vorm van een CPO-project.

De gemeenteraad moet zich nu buigen over welke invulling voor de locatie de beste is. Dat gebeurt naar verwachting over twee maanden.