Voormalige schoenenfabriek in Best bruist weer van creativiteit

Kunst van wol maken: ‘Ik kleur niet binnen de lijntjes’

19 augustus BEST - Kunstenaar Marian Verdonk maakt graag ‘groot werk’. Ze kon haar hart ophalen toen Waterschap Hollandse Delta haar vroeg vier grote wol-kleden te maken van maar liefst 3 bij 3 meter per stuk. Er moet een kraanwagen aan te pas komen om de stukken in hun pand te hijsen want de schuifdeur is te klein.