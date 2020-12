Voortaan wel de goede hulp in Son?

Wethouder Son en Breugel maakt zich boos over vechtschei­din­gen: ‘Dat leidt tot psychische problemen’

11 juli SON EN BREUGEL - Eerlijk is eerlijk, Paul van Liempd schrok van het geldtekort in Son en Breugel op het gebied van de zorg. En nog eerlijker: de wethouder wordt boos van vechtscheidingen die zware gevolgen hebben voor de betrokken kinderen. En over mensen die hun eigen zorg goed kunnen betalen maar toch bij de gemeente een handje ophouden. Het hoort allemaal in het verhaal over de zorgkosten, die ook in Son de spuigaten uitlopen.