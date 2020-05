Vrachtwagen ramt opzettelijk politieauto op A2 bij Best, agent: ‘Ik dacht dat ik dood ging’

Burgemeesters in oorlogstijd Lisette Veeneman uit Son ging vaak naar kamp Mauthausen: ‘Wij wilden zijn waar vader was’

4 mei SON - Hoe vaak ze precies in Mauthausen is geweest, weet ze niet meer. De eerste keer was ze een jaar of twaalf. Met haar moeder en broertje Hans ging ze naar het concentratiekamp in Oostenrijk waar haar vader Henk om het leven kwam. ,,Waarom? We gingen gewoon.”