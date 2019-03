Vriend van in Best verongelukte Yassine (18) uit ziekenhuis, had geldig rijbewijs en niét gedronken

BEST - De 18-jarige automobilist die donderdag gewond raakte nadat hij in Best een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Zijn vriend die als bijrijder in de auto zat, de eveneens 18-jarige Yassine Doudou , overleefde de aanrijding niet.

Het onderzoek naar het ernstige ongeluk is volgens de politie nog in volle gang. ,,Derhalve kunnen we vooruitlopend op de eindresultaten nog geen uitspraken over de toedracht doen”, meldt een woordvoerder aan het Eindhovens Dagblad.

Wat wel vaststaat, is dat de automobilist ten tijde van het ongeval niet onder invloed was van alcohol. Hij was verder gewoon in het bezit van een geldig rijbewijs.

Wat gebeurde er?

De 18-jarige Yassine zat in de Peugeot als passagier naast de eveneens 18-jarige bestuurder. De wagen belandde in de berm, slipte, sloeg over de kop en kwam tot stilstand tegen een lichtmast. Mogelijk raakte de bestuurder bij een inhaalactie de macht over het stuur kwijt, maar dat moet nog blijken uit politieonderzoek.