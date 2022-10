Vrienden van Best bouwen muzikaal feestje

BEST - De succesformule van Vrienden van Amstel Live werkt ook in Best. Vrienden van Best Live beleefde zaterdag haar derde editie.

Zo’n 200 betalende bezoekers, 35 muzikanten en 20 vrijwilligers bouwen een feestje in het Tejaterke in Best. Jan Dunnewijk (55) van de organiserende stichting: ,,Liefst laten we iedereen gratis toe. De 5 euro entree is vooral bedoeld om bezoekers te kunnen tellen, vanwege brandveiligheid.”

Aan Fueled Up de ‘ondankbare’ taak om het nog nuchtere publiek halfvol te tanken met stevige rockcovers. Het publiek waardeert de inzet steeds met applaus, maar velen staan toch liever achterin de zaal, met de rug naar de band gekeerd, volop kletsend met vrienden en kennissen. Gezellig indrinken.

Band moest afmelden wegens ziekte

De Eindhovense formatie is op het laatste moment halsoverkop geboekt nadat de band van het Heerbeeck College - The Zone Outs - moest afmelden wegens ziekte. Dunnewijk: ,,We moesten snel schakelen en zijn gaan bellen met bevriende muzikanten. Uiteindelijk is het gelukt, al komt deze band niet uit Best en was er ook geen tijd om te repeteren met gastmuzikanten.”

Dan wordt het podium opgetuigd voor The Buttshakers Show. Zanger/gitarist Roel Timmers (45) maakt zich gereed. Hij is al zo'n twintig jaar actief in de muziek, maar vindt dit best spannend. ,,Vooral omdat we nieuwe dingen gaan doen. Ons bandje telt vier man, maar nu spelen we met veertien gastmuzikanten. Een strijkorkest, een koor, toetsenist, blazers...”

Hij heeft er zin in. ,,Het is nu al mooi, ook backstage. In de kleedkamer komen we niks tekort, de koelkasten zijn goed gevuld en we hebben onderling leuk contact. Wie weet wat daaruit voortkomt. Het koor dat met ons optreedt, is bijvoorbeeld een gelegenheidskoor, maar er zijn nu al plannen om door te gaan. Prachtig om te horen.”

Quote Altijd op zoek naar contact met je publiek. Alles draait om verbinding. Als het lukt, beleef je magische momenten Roel Timmers, Frontman The Buttshakers Show

Timmers zelf woont in Oirschot, maar is zeker een ‘vriend’ van Best. Al ruim twintig jaar werkzaam in het Bestse basisonderwijs en nu directeur van De Platijn. ,,Ook als frontman van een band moet je altijd op zoek naar contact met je publiek. Alles draait om verbinding. Zij kunnen het niet alleen, wij kunnen het niet alleen. Als het lukt, beleef je magische momenten.”

De band trapt om 22.00 uur af met Willie Nelson’s On the road again. Het publiek draait zich om en doet een stapje naar voren; vanaf nu betreden bekende Bestenaren het podium. Tijdens het derde nummer Sultans of swing van de Dire Straits gaan voor het eerst de voetjes van de vloer. Organisator Dunnewijk: ,,Voorgaande twee edities hadden we altijd een groep bezoekers die meteen gingen dansen, dit jaar was die groep er helaas niet. Het kwam wat later op gang, maar uiteindelijk ging het helemaal los.”

Geslaagde combinatie

De organisator zelf speelt twee nummers mee als trompettist. Geslaagde combinatie blijkt de samenwerking met zangeres Claudy van Bokhoven die meezingt met The river van Bruce Springsteen. Bijzonder is ook de uitvoering van Danny Vera's Roller coaster met drie violisten en een celliste.

Derde en laatste band is Out of the Basement. Een 9-koppige formatie die met twee gastartiesten Aris Weel en Hélene van den Hurk een zeer aantrekkelijke show opvoert. Het publiek gaat uit zijn dak en met name de grande finale - als alle artiesten nog één keer het podium betreden tijdens Radar love van The Golden Earring - is het feest compleet. Iedereen krijgt een bitterbal na en verlaat de zaal met een grote glimlach.