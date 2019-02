Vrijwilligerspenning Son voor Joop van Kempen

video Overleden man aangetrof­fen in water bij Aquabest, geen aanwijzin­gen voor misdrijf

18:05 BEST - In het water van recreatieplas Aquabest aan de Ekkersweijer in Best is maandagochtend een overleden man aangetroffen. Dat meldt de politie. Het lichaam lag volgens de politie mogelijk al enkele dagen in het water. Uit het onderzoek zijn geen aanwijzingen gekomen die erop duiden dat de man het slachtoffer werd van een misdrijf.