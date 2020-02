Vrijwilligerspenning voor Flip Spooren uit Son

Spooren heeft niet alleen bij De Krutjesrapers zijn sporen verdiend, waar hij al sinds 2003 actief voor is. Hij zat in de Raad van Elf, zet zich in voor Creadag en de carnavalskrant, en sinds 2018 zit hij in het bestuur. Ook voor jeugdcarnavalsvereniging De Dommelsoppers heeft Spooren zich verdienstelijk gemaakt. Daarnaast was Spooren actief bij de Kindervakantieweek Breugel, eerst als leiding, en later in diverse werkgroepen.