Vrouw (18) aangerand door man in Son en Breugel, automobilist schiet te hulp

Ruzie over afzuigkap­pen en douches in bedrijfs­pand: ‘In het gemeente­huis hebben ze die toch ook?’

9:02 BEST - Twee ondernemers in een bedrijfsverzamelgebouw op ‘t Zand in Best zijn verwikkeld in een felle strijd over keukens en badkamers in het pand. Volgens de gemeente horen die bij ‘illegale woonstudio's’, terwijl ze volgens de ondernemers gebruikt kunnen worden voor een kantoor.