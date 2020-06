Vrouw rijdt dronken tegen lantaarnpaal in Best, bijrijdster bewusteloos op straat

De vrouw die achter het stuur zat is, na een controle in de ambulance, aangehouden door de politie omdat zij te veel gedronken had. De bijrijdster, die ook te veel gedronken had, was het daar niet mee eens en probeerde haar vriendin uit de politiewagen te bevrijden. Uiteindelijk wist de politie de tweede vrouw weg te sturen, waarna zij midden op straat in slaap viel.