Vrouw valt van trap in woning Best en raakt gewond, traumahelikopter opgeroepen

Henk van den Heuvel uit Best: ‘Je moet met de alzheimer­pa­tiënt meegolven’

16:10 BEST - Best is hard op weg een dementievriendelijke gemeente te worden. Dat is ook nodig want hoewel bijna 1 op de 4 mensen Alzheimer krijgt, wordt het bij 70 procent niet officieel vastgesteld. Daardoor blijven zij steeds langer deel uit maken van de gewone maatschappij en die zal daar toch mee moeten dealen.