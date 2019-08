VS-ambassadeur Pete Hoekstra op bezoek in Best en Vught voor Liberation Route

Zomerserie Opnieuw bekeken: Glazen Boerderij vult gat in geschonden stadshart van Schijndel

10:23 SCHIJNDEL - Overweldigend is het wel, dat glazen gebouw op de Markt in Schijndel. Uitdagend ook. De moderne architectuur in een traditioneel jasje van Winy Maas riep in het begin veel bezwaren en twijfels op. Maar nu is de Glazen Boerderij een trekpleister die de Markt laat bruisen.