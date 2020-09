Vuurwerkshows bij festivals Aquabest aan banden

BEST - De gemeente Best beperkt het gebruik van vuurwerk bij festivals op Aquabest. Een afsluitende vuurwerkshow mag maximaal vier keer per jaar en moet voortaan binnen de eindtijd van het evenement blijven.

Dat staat in de nieuwe regels die door het college van burgemeester en wethouders zijn opgesteld, na gesprekken met organisatoren, de eigenaar van Aquabest en omwonenden. Vooral bewoners van het Koekoeksbos en de Eindhovense wijken Acht en Achtse Barrier klagen al jaren over geluidsoverlast tijdens evenementen rond de plas. ,,Op basis van die evaluatie zoeken we het beste evenwicht tussen de behoefte aan grote evenementen op Aquabest en de bescherming van het woongenot van omwonenden”, stelt de Bestse burgemeester Hans Ubachs.

‘Harde lijn’

Ubachs spreekt van een nieuwe, ‘harde lijn’ op het gebied van vuurwerkshows, die vaak dienen als afsluiting van een festival. Hoe vaak dat de afgelopen jaren gebeurde, kon de gemeente woensdagmiddag niet zeggen. In het vervolg mag een vuurwerkshow hooguit vier keer per jaar, waarvan maximaal twee keer tegen 24.00 uur. ,,De show valt voortaan binnen de voor het evenement afgesproken tijdspanne”, zo licht Ubachs toe. ,,Dus als een festival tot elf uur ‘s avonds mag duren, moet op dat moment de show ook afgelopen zijn. Voorheen was het nog wel eens zo dat op dat moment de muziek weliswaar stopte, maar dat dan pas met het vuurwerk begonnen werd.”

Het aantal evenementen dat tot middernacht mag duren, wordt binnen de nieuwe regels teruggebracht van tien naar vier. Drie evenementen in de zwaarste geluidscategorie - lees: met veel diepe basgeluiden - hebben voortaan een eindtijd van 23.00 uur. Organisatoren zijn bovendien verplicht om bewoners van omliggende wijken via mailing te informeren over het aanstaande evenement en om de 'best beschikbare technieken’ te gebruiken om overlast te voorkomen. Ubachs: ,,Per geval wordt bekeken wat die zijn.”

Aantal evenementen naar twaalf

Tegenover die verscherping van de regels staat dat het jaarlijks aantal toegestane evenementen op Aquabest stijgt van tien naar maximaal twaalf. Tot 2019 was dat ook al de grens. In het festivalseizoen - tussen 1 april en 30 september - mogen er niet meer dan acht evenementen worden gehouden. ,,In de praktijk zijn er nu zeven ingevuld, dus is er nog ruimte voor eentje meer”, aldus Ubachs.

De burgemeester heeft het over ‘het wegnemen van de scherpe randjes’ bij het afwegen van de belangen van omwonenden enerzijds en organisatoren anderzijds. ,,We zoeken naar mogelijkheden om iedereen enigszins tegemoet te komen in de regels. Al zul je daarmee nooit iedereen helemaal tevreden kunnen stellen, dat besef ik me.” Over twee jaar volgt opnieuw een evaluatie.