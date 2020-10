VVV ‘verkoopt’ Rooise identiteit

Laarzen

De VVV huist al bijna veertig jaar in het Paulusgasthuis. De vrijwilligers ontkennen niet dat de toeloop de laatste jaren afnam. Gerda Maas: ,,Jongeren zie je hier praktisch niet, die vinden hun informatie digitaal. Onze drieduizend bezoekers per jaar bestaan hoofdzakelijk uit oudere campingtoeristen en dagjesmensen. Toch geven we ook creatieve invulling aan vrijetijdsbesteding voor elke leeftijd. We stellen speurtochten samen voor ouders en kinderen door Rooi, werken mee aan evenementen van Natuurlijk! Sint-Oedenrode en Rooi-Martre. Wij ‘verkopen’ Rooi en zijn van toegevoegde waarde voor ondernemers. Of een VIP deze aanvulling ook geeft? Ik ben er bang voor. Elke Rooienaar kan bezoekers verwijzen naar de VVV. Tijdens de renovatie van het Paulusgasthuis gebruikten we een ruimte naast de bibliotheek. Praktisch niemand kon ons vinden.”

Wethouder Coby van der Pas benadrukt dat sluiting van de Rooise VVV-winkel geen financiële kwestie is. ,,We willen eenduidige toeristische informatievoorziening in Meierijstad op plekken waar veel mensen komen: de bibliotheek, horeca, of bij ondernemers. Dat doen we via digitale informatie en via folders in combinatie met vrijwilligers die uitleg geven. Meierijstad en de Stichting Paulusgasthuis geven straks samen invulling aan de ontstane ruimte. Ik sluit niet uit dat in de huidige VVV-winkel een VIP komt. Ik begrijp de gevoelens van vrijwilligers. En ik zou het heel fijn vinden wanneer ze straks als gastvrouw of gids Rooise informatie willen verstrekken.”