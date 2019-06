Waar zijn aandenkens van verzetsheld Piet Gitzels? Museum Best kan ze niet meer vinden

Wat is er gebeurd met het verzetsherdenkingskruisje, de twee oorkondes en de briefjes met persoonlijke aantekeningen van zijn overleden oom? Liggen ze nog in het museum Bevrijdende Vleugels in Best, waar hij ze in 2011 in bruikleen gaf? En zo ja, waar dan? Of zijn ze zoek? Pieter Meulenbeld vreest dat laatste en neemt het hoog op. Maar museumdirecteur Mark van Pelt heeft grote bedenkingen bij de gang van zaken.