Waarom twee Polen een landgenoot in Best overvielen weet (nog) niemand, maar het zal niet om 47 euro zijn geweest

Alterna­tief voor Samenloop Son en Breugel

5 mei SON EN BREUGEL - Het nieuws dat KWF de stekker uit het Samenloop-evenement trok, hakte er bij het kernteam in Son en Breugel enorm in. ,,We waren teleurgesteld”, aldus Patrick Wijns. Het team gaat nu voor iets nieuws, het liefst in het weekend van 11 en 12 juni 2022.